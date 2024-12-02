الشباب والرياضة بالسويس تحتفل باليوم العالمي لذوى الهمم

احتفلت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة، اليوم الاثنين، بمركز شباب المدينة بالاربعين، بحضور المستشار عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس.

حضر الاحتفالية النائب سيد عبد الحميد الكرماوى و رؤساء مجلس إدارة المراكز أبرزهم المستشار أحمد فضل رئيس مجلس إدارة مركز شباب فيصل و المستشار اسامة الباز رئيس مجلس إدارة مركز شباب المثلث وعدد من الشخصيات العامة أبرزهم النائب الاسبق جلال مازن و المحاسب احمد حافظ و محمود رسلان و أحمد رواش و عماد السنوسى.

تخللت الاحتفالية عدد من الفقرات المتنوعة منها مشاركة فريق السمسمية حياة والذين قدموا عدد من الأغاني الوطنية الخاصة بالتراث محافظات القناة بشكل عام و السويس بشكل خاص .

كما شارك فريق الكاراتيه بمركز شباب المثلث لذوى الهمم بفقرة استعراضية للفنون قتالية بقيادة الكابتن محمد صبحي ، فيما قدمت شباب فريق جمعية الصفاء بقيادة المهندسة سيدة الشربينى عدد من الفقرات استعراضية

ومن جانبه قال عادل الشيمى، ان القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم وهناك مكتب لهم داخل كل مديرية يطلق عليها "قادرون باختلاف" يتابع بشكل يومي ومستمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لافتا ان نموذج يحتذي بيه من ذوي الهمم هو البطل حازم الصباغ لاعب الكاراتيه والذى حصل عدد من الميداليات فى مسابقات عالمية.

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