ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الفرنسي في الرياض

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر اليمامة بالرياض، في مستهل زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام.

خلال الزيارة، يُتوقع أن تُجرى محادثات شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى التركيز على القضايا الثقافية والبيئية.

وتشمل الزيارة استعراض آفاق الشراكة في مجموعة من المشاريع المشتركة التي تعكس أولويات البلدين.

كما يتضمن برنامج ماكرون زيارة لمشروع قطار الرياض، الذي يُعتبر أحد المشاريع الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030، حيث سيطلع على التقدم المحرز في هذا المشروع التنموي.

ومن المقرر أيضًا أن يتوجه الرئيس الفرنسي إلى محافظة العلا يوم الأربعاء لاستكشاف تطورات المشاريع التراثية والثقافية في المنطقة، التي تسعى لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للسياحة الثقافية.