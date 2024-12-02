القوى الفلسطينية: الاحتلال يستهدف المقدسات وعلى رأسها الأقصى

أصدرت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية بيانًا حذرت فيه من استمرار محاولات الاحتلال الإسرائيلي التعدي على المواقع الدينية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف.

وأشارت إلى سعي الاحتلال لمنع رفع الأذان والاستيلاء على مكبرات الصوت، معتبرة ذلك جزءًا من انتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأشادت الفصائل بالفعاليات التي نظمتها شعوب العالم وأحزابه ومؤسساته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ووجهت التحية لأبناء الشعب الفلسطيني الذين خرجوا في كافة الأراضي المحتلة، وفي مخيمات الشتات، للتعبير عن دعمهم لغزة وللمعتقلين الفلسطينيين، وتأكيدهم على حقهم في الحرية والاستقلال.

كما جددوا تمسكهم بتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، عاصمتها القدس، مع ضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجّروا منها.

وأضاف البيان أن هذه المناسبة العالمية تمثل فرصة للتذكير بأهمية التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وضرورة فرض عقوبات على الاحتلال ومقاطعته.

كما شددت الفصائل على أهمية مساءلة إسرائيل دوليًا عن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها بحق الفلسطينيين، بما في ذلك حرب الإبادة التي تشنها ضد قطاع غزة.

وفي الختام، أكدت الفصائل أن ممارسات الاحتلال، مثل فرض الحصار الخانق على المناطق الفلسطينية، وتصعيد القصف الجوي، وعمليات الاعتقال اليومية، لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو ثنيه عن الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة.