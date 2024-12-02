تجديد حبس متهم بالتورط في مصرع فتاة سقطت من أعلى عقار ببولاق أبو العلا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس متهم بالتورط في مصرع فتاة، سقطت من شرفة شقه بأحد العقارات بمنطقة بولاق ابو العلا، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن تطورات جديدة في الواقعة عقب سماع أقوال أسرة الفتاة وصديقتها، وتبين من أقوالهم أن الفتاة تعمل خادمة في المنازل بالطلب، ويوم الواقعه هاتفتها صديقتها لتبلغها بشغل تنظيف شقة بمقابل مالى 300 جنيه، حيث أخبرتها عدم قدرتها على الذهاب، وطلبت منها أن تحضر بدلًا عنها.

وقالت الفتاة وتدعى "مروة" في أقوالها: "كلمتها وكانت نايمة وطلبت منها تنزل مكاني تنظيف شقة في بولاق أبو العلا مقابل 300 جنيه، وقولتلها تفوق وتجهز نفسها وتكلميني تاني".

وتحفظت النيابة على التسجيل الصوتي الخاص بالهاتف ملك صديقة المجني عليها، لفحصه، وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة.

وقالت أم المجني عليها إن نجلتها تعمل في مجال تنظيف الشقق لمعاونتها علي المعيشة، وذهبت يوم الواقعة لتنظيف الشقة، وأضافت أن المتهم قتل نجلتها بعدة طعنات وتسبب في سقوطها من الشرفة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، في وقت سابق، تجديد حبس متهم بإلقاء فتاة من شرفة بالطابق الثالث بأحد العقارات السكنية، أثناء قضاء ليلة حمراء، بمنطقة بولاق أبو العلا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.