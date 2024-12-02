الزمالك يتقدم بثنائية نظيفة على غزل المحلة في الشوط الأول

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول من مباراته ضد غزل المحلة بالتقدم بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ستاد نادي غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024/2025.

شهدت الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء حالة طرد مثيرة للجدل، حيث حصل لاعب غزل المحلة يوسف حسن على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على لاعب الزمالك إيشو، مما ترك أصحاب الأرض في موقف صعب مبكرًا.

في الدقيقة 18، افتتح ناصر منسي التسجيل للزمالك بعد استغلال تمريرة من عبد الله السعيد، ليسدد الكرة بثقة في شباك غزل المحلة.

لم يمض سوى ثلاث دقائق حتى عاد ناصر منسي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 21.

هذه المرة جاء الهدف من عرضية متقنة أرسلها عمر جابر، ليحولها منسي برأسية رائعة إلى المرمى، مضاعفًا النتيجة لصالح الزمالك.

سيطرة زملكاوية

استغل الزمالك النقص العددي في صفوف غزل المحلة ليهيمن على مجريات الشوط الأول، وقدم اللاعبون أداءً جماعيًا مميزًا، خاصة في وسط الميدان والهجوم، مع تألق عبد الله السعيد وناصر منسي.