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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبد العاطي يدعو لوقف فوري للعدوان على غزة

وزير الخارجية والهجرة،
وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي
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أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا.

وتابع –في ختام فعاليات مؤتمر القاهرة الوزراي لتعزيز الاستجابة الانسانية في غزة – أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستواصل العمل بكل جهد لوقف العدوان على قطاع غزة.

وقال «عبد العاطي»، إنه لا بديل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة، وسائر الأراض الفلسطينية.

وأكمل وزير الخارجية، أن موقف مصر ثابت يقوم على وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات إلى داخل القطاع

واستطرد: "نجدد الدعوة للاعتراف بدولة فلسطينية، وحقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
 

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