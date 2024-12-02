السيطرة على حريق بمنزل بالمنيا دون أضرار بشرية

سيطرت فرق الحماية المدنية منذ قليل، على حريق هائل بمنزل بأحدى قري مركز دير مواس بالمنيا، مساء اليوم، وجرى الدفع بعدد ٢ سيارة اطفاء، وجرى إخماد الحريق، دون امتداده لباقي المنازل المجاورة، ودون اضرار بشرية، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

هذل وتلقي اللواء مجدي سالم، مدير امن المنيا، بلاغا من اهالي عزبه اولاد مرجان، بمركز دير مواس، باندلاع حريق بمنزل جابر كامل، نتيجة ماس كهربائي.

وجرى الدفع بعدد ٢ سيارة اطفاء، برئاسة الرائد محمود يوسف، من قوة الحماية المدنية، وتم اخماد الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتسبب الحريق في خسائر مادية تنحصر في تلفيات بمحتويات المنزل.