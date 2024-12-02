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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تضامن النواب توصي بضم فاقدي العين الواحدة لذوي الهمم

لجنة التضامن
لجنة التضامن
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ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب  الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة.

أوصت اللجنة بسرعة ادارجهم للائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وأوضحت "حارص" أن فاقدي العين الواحدة يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال ، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق ادراجهم ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة.

وأضافت عضو مجلس النواب ، أن الاجتماع تم بمشاركة ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، واللذين أكدوا موافقتهم على الطلب، موضحين أن الوزارة ارسلت مشروع قانون لرئاسة مجلس الوزراء لضم فئة فاقدي العين الواحدة ضمن مستحقي كارت الخدمات المتكاملة.

لجنة التضامن الاجتماعي إيلاريا سمير حارص فاقدي العين الواحدة الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة