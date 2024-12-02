ارتفاع كبير في صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بنسبة 15%

شهدت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا زيادة ملحوظة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، حيث ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت 29.3 مليار متر مكعب.

هذه الكمية تجاوزت إجمالي الإمدادات التي سُجلت طوال عام 2023.

وفقًا للبيانات اليومية الصادرة عن شركة "غازبروم"، سجلت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في نوفمبر وحده 2.75 مليار متر مكعب، ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن أكتوبر، ولكنه زيادة مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي.

في عام 2023، بلغت صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب لنفس الفترة حوالي 25.5 مليار متر مكعب، ما يعكس تحسنًا واضحًا في التدفقات خلال العام الحالي.

الإمدادات عبر الأراضي الأوكرانية إلى دول غرب ووسط أوروبا بلغت 14.1 مليار متر مكعب خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام، مسجلة زيادة بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي.

أما في نوفمبر، فقد شهد الضخ انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر السابق، ولكنه ارتفع بنسبة 1.8% على أساس سنوي ليصل إلى 1.27 مليار متر مكعب.

على صعيد آخر، حققت عمليات التوريد عبر خط أنابيب "ترك ستريم" إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا نموًا بنسبة 24%، حيث بلغت 15.15 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها.

تشير تقديرات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن صادرات روسيا عبر الأنابيب إلى أوروبا ارتفعت بمقدار 3 مليارات متر مكعب بين يناير وأكتوبر 2024.

أما وكالة الطاقة الدولية فتؤكد أن الإمدادات سجلت زيادة بأكثر من 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.