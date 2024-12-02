إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية في مركز مطاي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينه مطاى، إزالة حالة تعدي بإشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نواب رئيس المركز وبالتعاون مع جهات الولايه.



حيث قامت الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي بتنفيذ إزاله حاله تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز بحي جنوب المدينه، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحده المحلية وبحضور جهات الولايه.

وأكد تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون