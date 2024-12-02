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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بدر عبد العاطي يلتقي بوزير الدولة الياباني للشئون الخارجية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استكمالاً للقاءاته على هامش إنعقاد "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة"، التقي  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة اليوم الاثنين، بـ"هيسايوكي فوجي" وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية.

وأشاد وزير الخارجية بتميُز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وترفيعها إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية" عام ٢٠٢٣، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في المجال الاقتصادى والاستثمارى، والتطلع لعقد "مؤتمر استثمار مصري-ياباني مشترك" لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدولتين الصديقتين.

واتصالاً بتطورات الأوضاع الإقليمية، استعرض الوزير عبد العاطي مواقف مصر إزاء آخر المُستجدات الإقليمية التي تشهدها المنطقة ومُحصلة الجهود والاتصالات التي أجرتها مصر مع مختلف الأطراف الاقليمية والدولية الفاعلة لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشدداً علي أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها الشعب الفلسطيني تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف الحرب وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

غزة بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة