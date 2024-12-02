رئيس مركز مطاي يتابع سير العمل بالوحدات الصحية

وجه تاج جلال ابو سداح رئيس مركز مطاي بمحافظة المنيا، رؤساء القري في الاجتماع التنفيذي بتكثيف جهود المتابعه للوحدات الادارية بالمركز سواء الوحدات القروية والاحياء والوحدات الصحية التابعه للمركز .

وفي هذا الإطار تفقد رئيس المركز أعمال المرور على الوحده الصحيه بقريه جواده التابعه لمجلس قروي ابوان، لمتابعه سير العمل بحضور عادل عبد الوهاب رئيس القرية، وعبد المنعم البرعي مدير التفتيش والرقابة، للوقوف على مدى الالتزام بالوحده ومدى جوده الخدمه الطبيه المقدمه للمواطنين ومدى توافر الأمصال بها.

كما تفقد رئيس المركز أعمال المرور على الوحده الصحيه بقريه ابوان التابعه لمجلس قروى ابوان لمتابعه سير العمل بالوحده ومتابعه الحضور والنوبتجيات، ومدى توافر الأمصال بها.

وأكد تاج جلال ابو سداح رئيس المركز على المتابعه المستمره للوحدات الصحيه بالمدينه والقرى، والتأكد من تقديم الخدمات اللازمه للمواطنين، في ظل اهتمام الدوله وانطلاق العديد من المبادرات الصحيه، للوصول إلى صحه جيده لكافه مواطني المركز.