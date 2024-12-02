تمهيدًا لطرحه.. عرض البوسترات الفردية لنجوم فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"

عرض المنتج أحمد السبكى، البوسترات الفردية للنجوم هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد، من فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، تمهيدا لطرحه في جميع السينمات المصرية خلال الأيام المقبلة.

ونشر " السبكي" بوسترات الفيلم عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث من المقرر طرحه في السينمات بتاريخ 26 ديسمبر الجاري.

تدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة بالرواية، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

و يشارك في بطولته كل من مي عمر، ومحمد الشرنوبي، وهشام ماجد، وهنا الزاهد، وأحمد السعدني، وناهد السباعي، وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.