لتجنب أعراض شيخوخة الدماغ عليك.. تناول هذه الأطعمة

مع التقدم في السن يتعرض كبارهم لأمراض الشيخوخة المصحوبة بأعراض الزهايمر، ومن بينها الخوف والارتباك وعدم التركيز، الأمر الذي حير وأقلق الكثير من الأطباء، حتى توصلوا إلى دراسة لمكافحة هذه الأعراض وعلاج الشيخوخة. الذي يؤثر على الدماغ.

حددت هذه الدراسة مجموعة من الأطعمة التي يجب أن يتناولها كبار السن بكمية محددة خلال تلك الفترة.

في هذه السطور نتعرف على هذه الأطعمة التي حددها المختصون وفق دراسة مخصصة لكبار السن.

الدراسة قدمتها أخصائية التغذية الروسية “ماريا موخبيا”، التي حددت أعراض الشيخوخة في الدماغ وأشارت إلى علاجها من خلال وصف مجموعة من المواد الغذائية التي يجب أن يحرص كبار السن على تناولها.

هذا ما أعلنته “ ماريا ” وفقا للمقابله التى أجرتها على القناة التلفزيونيه “ موسكو”، كما أكدت ذلك بنشره على موقع “نيويورك بوست”.

كشفت "موخبيا" فى هذه الدراسه أن كبار السن مع تقدمهم فى السن قد “يتعرضون لأمراض الدماغ المزمنة، أكثر من غيرهم”، وأخطرها مرض “الزهايمر ”الذي يصاحبه أعراض الخرف والارتباك.

موضحه أنه يمكن التقليل من هذه الأعراض من خلال تناول مجموعة من الأطعمة، منها “السمك، والكركم، والشوكولاتة”، ذلك لأنها بدورها تساهم في إبطاء الشيخوخة في الدماغ، بما في ذلك النسيان وتشتت الانتباه وفقدان التركيز.

محلله ذلك بأن الكركم بسبب احتوائه على مادة الكركمين يساهم بدوره في تحسين الوظائف الإدراكية، مما يساهم بدوره في علاج الالتهابات.

مضيفة إلى قائمة الأطعمة “ سمك السلمون ” الذى يساهم بدوره فى علاج الشيخوخه الدماغ لما لهو من اثر على تحسين الذاكرة وتقليل من خطر الاصابه بالخرف لاحتوائه على “أحماض أوميجا الدهنية غير المشبعة”، وعلى ذلك تنصح بتناوله كوجبة أو وجبتين في الأسبوع.

وهو ما أوضحه أيضاً خبير التغذية الروسي “أليكس كاباموف،” متفقا على ما نشرته الأخصائية “ماريا”، مضيفاً أن هناك أيضاً أطعمة تقلل من أمراض شيخوخة الدماغ، وهي الشوكولاتة التي تساهم بدورها في تحسين صحة الدماغ. الجهاز الهضمي.