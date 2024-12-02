مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط ينظم أنشطة وفعاليات متنوعة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ على دعم الجامعة للمبادرة الرئاسية "تمكين"؛ لمنح ذوي الهمم فرصاً متكافئة تُمكنهم من المشاركة بفاعلية، جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، من خلال مشاركتهم في أنشطة متكاملة إلى جانب زملائهم، وتعزيز التعاون، وروح العمل المُشترك بين جميع الطلاب، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية؛ لتعزيز حقوق ذوي الهمم، ونشر الوعي بحقوقهم، وواجباتهم في الجامعات.

وفي إطار ذلك، ينظم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط؛ عدداً من الفعاليات ، والأنشطة المتنوعة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وفي إطار مبادرة "تمكين"، التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية؛ للتوعية بحقوق، وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ إلى أن المركز ينظم عدداً من الفعاليات في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة، وتم تدريب الطلاب من ذوي الهمم على نشاط الجوالة والخدمة العامة، موضحاً: إن المركز يقوم بتدريب نحو ٤٠ طالباً، وطالبة؛ على هذا النشاط من خلال مراكز التدريب التي يعقدها على مدار العام، ويشارك الطلاب، والطالبات، من خلال المركز، بعشيرة "قادرون"، وهي أول عشيرة جوالة من ذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية، في الأنشطة الكشفية المختلفة، وآخرها الدورة الكشفية (٤٣)، والإرشادية (٢٩)، بجامعة أسيوط؛ حيث ضمت العشيرة (١٤) جوالاً، وجوالة من ذوي الإعاقات المختلفة، ويشاركون بجميع الأنشطة، والمسابقات التي تتضمنها الدورة؛ الدينية، والكشفية، والثقافية، والفنية، والخدمة العامة، والنشاط الترويحي، والتدريب على الإسعافات الأولية، والندوات التوعوية.

كما أشارت الدكتورة أمنية عبد القادر، إلى تنظيم المركز؛ تدريباً على فنون تشكيلية للهواة من الطلاب، والطالبات ذوي الهمم، ويبلغ عددهم (٥٠) من مختلف الإعاقات، والذين يتم تدريبهم طوال العام، على فنون الرسم بالألوان الجواش، والأكريليك، والطباعة، والأشغال الفنية الورقية، والخشبية، وأشغال الخرز، والقماش، وغيرها، وينظم المركز معرضاً سنوياً لأعمال الطلاب، إلى جانب مشاركة الطلاب؛ بأعمالهم الفنية، في مختلف المعارض، ومنها معرض ملتقى "أنا أستطيع".

