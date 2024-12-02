قفزة هائلة لنجمة التنس ميار شريف في التصنيف العالمي

حققت نجمة التنس المصرية ميار شريف إنجازًا جديدًا في مسيرتها الرياضية، حيث قفزت قفزة هائلة في التصنيف العالمي للتنس، بعد تتويجها بلقب بطولة بوينس آيرس المفتوحة.

قفزت ميار شريف 24 مركزًا في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الصادر اليوم الإثنين، بعدما حصدت لقب بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس، بفوزها على البولندية كاتارزينا كاوا في النهائي.

اللقب السابع

ميار شريف تحتل المركز 68 في التصنيف العالمي للتنس

وبهذا الفوز، عززت ميار شريف من مكانتها كواحدة من أبرز لاعبات التنس في العالم، حيث تحتل الآن المركز الـ68 في التصنيف العالمي.

وبهذا التتويج، حققت ميار شريف لقبها السابع في فئة بطولات الـ125 نقطة، مما يؤكد استمرار تألقها وتطور مستواها.

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها ميار شريف خلال العام الحالي، حيث خسرت أربع نهائيات متتالية في بطولات الـ125 نقطة، إلا أنها تمكنت من تجاوز هذه العقبات والعودة إلى منصات التتويج وتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

يذكر أن، التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات لم يشهد أي تغييرات كبيرة على مستوى العشرة الأوائل، حيث حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف، تليها البولندية إيجا شفيونتيك والأمريكية كوكو جوف.

أقيمت بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس، التي حصدت لقبها ميار شريف في الأرجنتين، خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر 2024.