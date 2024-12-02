زراعة النواب توصي باستراتيجية إرشادية تتضمن خريطة سمادية وصنفية لكل منطقة ومحصول

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم وجود رؤية واضحة لتفعيل دور قطاع الارشاد الزراعى (النباتى – البيطرى) فى مصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق مكافحة الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل بمديرية الزراعة بمحافظة السويس.



وشهد الاجتماع استعراض النواب طلبات الإحاطة، حيث أكد النائب عصام ياسين، نقص عدد المرشدين، ونقص عدد السيارات التى تساعد الباحثين في التنقل

كما أكد النائب جمال عبيد تراجع دور المرشد والإرشاد الزراعى بشكل عام و بمحافظة السويس بشكل خاص مما أثر بالسلب على توعية الزراع بطرق مكافحة الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل، مع غياب دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مراقبة المبيدات والأدوية في الأسواق.

وعقب النائب هشام الحصري، مؤكدا أهمية الإرشاد الزراعي في الفترة، موضحا بأنه يساعد في تحقيق خطة الدولة نحو زيادة حجم الإنتاج الزراعى.

وأكد أهمية توعية الزراع بالاساليب الحديثة في الزراعة واستخدام المببدات، مستشهدا بما يقوم به حزب مستقبل وطن بالتعاون مع الجهات الحكومية بتنظيم قوافل بيطرية لتقديم خدمات علاجية وتوعية للمربين، معلنا عن إعداد قوافل توعية بشأن المبيدات، خلال الفترة المقبلة.

وقد عقب الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث أمراض النباتات موضحاً قيام المعهد بإعداد وتنفيذ نحو 15 دورة إرشادية كل موسم على مستوى كل المحافظات لتوعية الزراع بمكافحة امراض النبات، وعقد 120 ندوة إرشادية لمكافحة مرض العفن الهبابى ولكن عدم اتباع بعض الزراع للتعليمات الإرشادية أدى لإنتشار المرض.



وقد عقب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى موضحاً، أن قطاع الارشاد الزراعى أعد خطة إرشادية حديثة للتغلب على مشكلة نقص التمويل والكوادر البشرية من خلال إعداد منصة الكترونية للإرشاد الزراعى تضم كل التوجيهات الفنية فى كافة مجالات الزراعة ونقل الممارسات الزراعية الحديثة الأمر الذى انعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية علي أرض الواقع.

وأوضح، نفذنا حملات قومية إرشادية لمختلف المحاصيل، بإجمالى ١٢٠ الف حقل، وهو ما كان له عائد في زيادة الإنتاجية.

وتابع عزوز، كما تم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لتعيين نحو 1500 مهندس زراعى بنظام العقود ونحو 900 طبيب بيطرى ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأوصت اللجنة بإعداد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى استراتيجية إرشاديه على مستوى الجمهورية متضمناً خريطة سمادية وصنفية لكل منطقة وكل محصول.