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الإثنين 02 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع بدء شهر ديسمبر

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
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ارتفعت الأسواق الأوروبية على نطاق واسع، اليوم الاثنين حيث قام المستثمرون بتقييم التوقعات الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة قبيل شهر التداول الأخير من العام.

وانتعش مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي من انخفاض سابق ليتداول بارتفاع بنسبة 0.54%، بعد أن أغلق المؤشر شهر نوفمبر الماضي بأقوى أداء شهري له منذ أغسطس.

وانخفض مؤشر (كاك 40) الفرنسي في أحدث مرة بنسبة 0.2% في جلسة متقلبة، ويتابع المستثمرون التوترات بشأن ميزانية البلاد والتي قد تؤدي إلى تصويت بحجب الثقة من المرجح أن تخسره الحكومة.

كما أغلق مؤشر (داكس) الألماني على ارتفاع 281.65 نقطة أو بنسبة 1.44% إلى مستوى 19.908.10 نقطة. وصعد مؤشر (فايننشال تايمز 100) البريطاني 25.59 نقطة أو بنسبة 0.31% عند الإغلاق إلى مستوى 8.312.89 نقطة.

وسجلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا طفيفًا خلال الليل مع بدء المنطقة أسبوعًا مليئًا بالبيانات. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدرت الصين القراءة الرسمية لمؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر والتي جاءت عند أعلى مستوى منذ أبريل.

وأظهرت البيانات الصادرة تدهورا في نشاط قطاع التصنيع في كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة، في حين ظل معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ثابتا في أكتوبر.

 

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