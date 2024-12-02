الخميس.. تحالف «أوبك+» يبحث اتفاقًا بشأن مستويات إنتاج النفط في 2025

يجتمع وزراء الطاقة في تحالف "أوبك+" افتراضيًا يوم الخميس المُقبل، بعد تأجيل الاجتماع عدة أيام بسبب مشاركة الوزراء في قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت.

وذكرت تقارير اقتصادية أن التحالف يحتاج إلى محادثات مكثفة للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقبل اجتماع هذا الأسبوع، قال العديد من مندوبي أوبك+ إن التحالف بقيادة السعودية وروسيا سوف يناقش تأجيل استئناف إنتاجه المقرر في ديسمبر الجاري.

وتتداول العقود الآجلة للنفط بالقرب من 72 دولارًا للبرميل في لندن، بانخفاض 18٪ منذ أوائل يوليو.

وتخطط المجموعة حاليًا لبدء سلسلة من الزيادات الشهرية، بزيادة أولية قدرها 180 ألف برميل يوميًا في يناير المقبل لكن المندوبين قالوا إن هذه الخطوة تأجلت مرتين بالفعل ومن المرجح أن يتم تأجيلها لبضعة أشهر أخرى.

وارتفع إنتاج أوبك من النفط الخام للشهر الثاني مع استمرار ليبيا في التعافي عقب إغلاق أكبر حقل نفطي لها سابقًا.

وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ما معدله 27.02 مليون برميل يوميًا في نوفمبر الماضي بزيادة 120 ألف برميل عن الشهر السابق.