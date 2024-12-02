احتقان في الشارع الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار في لبنان.. باحث يوضح الأسباب

قال الدكتور يحيى قاعود، باحث في الشؤون الإسرائيلية، إن الشارع الإسرائيلي يشهد حالة من الاحتقان بعد وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرًا، إلى أنّ نتنياهو صرح بالموافقة على وقف إطلاق النار مع استمرار الحرب والإبادة.

وأضاف «قاعود»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الاحتقان أدى إلى خروج الإسرائيليين للتظاهر والمطالبة بالإفراج عن الأسرى.

وتابع، أنّ نتنياهو اجتمع مع وفد المفاوضات من أجل بحث إمكانية الوصول إلى حل، في ظل إمكانية محاكمته بسبب قضايا الفساد، مشددًا، على أنّ هذه الأمور تسهم في تحريك الاحتقان في الشارع الإسرائيلي.