طرد يوسف حسن يشعل مباراة غزل المحلة والزمالك

شهدت مباراة غزل المحلة والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2024/2025، حادثة مثيرة في بدايتها، حيث تعرض يوسف حسن، لاعب غزل المحلة ، للطرد المباشر في الدقيقة الثالثة من اللقاء.

جاء قرار الطرد بعد تدخل قوي من يوسف حسن على أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الزمالك ، مما دفع حكم المباراة لمراجعة الـ var ، عقب مراجعة الحادثة بدقة اتخذ القرار مباشرة بالطرد المباشر

يذكر أن أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة غزل المحلة، المقرر لها على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

ويحتل الفريق الأول بنادى الزمالك المركز السابع برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن الأهلى المتصدر برصيد 8 نقاط.

ويدخل غزل المحلة اللقاء فى المركز الـ 11، برصيد 4 نقاط، حصدها من تعادل وهزيمة وانتصار وحيد.