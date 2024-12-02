مدرسة حلوان اللاهوتية تفتح باب القبول للدفعة الأولى من أبناء الكنيسة

أعلنت مدرسة العلوم اللاهوتية بدير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، التابعة لإيبارشية حلوان، عن فتح باب القبول للدفعة الأولى من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتشمل شروط القبول الأساسية: الحصول على مؤهل عالٍ "بكالوريوس أو ليسانس"، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية، كما يستمر قبول طلبات الالتحاق حتى الخامس من ديسمبر الجاري.

يستغرق برنامج الدراسة في المدرسة أربع سنوات، حيث يحصل الطالب في نهايتها على درجة بكالوريوس في العلوم اللاهوتية.

وفي سياق آخر، قاد القمص رويس مرقص، راعى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بغبريال بالإسكندرية، الوكيل البابوى السابق، اليوم، قافلة خيرية من الكنيسة لتقديم مساعدات وتفقد الأسر بقرى الصعيد شديدة الاحتياج والفقر.