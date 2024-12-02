بمشاركة تريزيجيه.. الريان يتعادل مع الوصل في دوري أبطال آسيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الوصل الإماراتي والريان القطري، الذى يلعب له المحترف المصري محمود حسن تريزيجية، في المباراة التي أقيمت على ملعب "زعبيل" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025.

بدأ اللقاء بوتيرة متوازنة، قبل أن يتمكن الوصل من هز الشباك في الدقيقة 77 عن طريق كايو كانيدو. وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من زميله جوناتاس، ليحولها كانيدو بلمسة رائعة إلى داخل المرمى، مانحًا فريقه الأفضلية.

وفي الدقيقة 85، نجح الريان في تعديل النتيجة بعد هدف عكسي سجله مدافع الوصل سالم العزيزي بالخطأ في مرمى فريقه، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية.