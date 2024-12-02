رئيس الإرشاد الزراعي: الموافقة على تعيين 1500 مهندس وخطة جديدة لمواجهة المشكلات

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن قطاع الارشاد الزراعى أعد خطة إرشادية حديثة للتغلب على مشكلة نقص التمويل والكوادر البشرية من خلال إعداد منصة الكترونية للإرشاد الزراعى تضم كل التوجيهات الفنية فى كافة مجالات الزراعة ونقل الممارسات الزراعية الحديثة الأمر الذى انعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية علي أرض الواقع.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة.

وتابع عزوز، كما تم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لتعيين نحو 1500 مهندس زراعى بنظام العقود ونحو 900 طبيب بيطرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح، نفذنا حملات قومية إرشادية لمختلف المحاصيل، بإجمالى ١٢٠ الف حقل، وهو ما كان له عائد في زيادة الإنتاجية.

واستعرض عزوز حجم التوصيات الفنية علي المنصة الاليكترونية وعدد التطبيقات والتى يصل إلي ٥٠ تطبيق اليكترونى.