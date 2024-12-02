رياضة النواب توصي بسرعة تخصيص 28 فدانا لخدمة شباب المرج

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين ، عدد من طلبات الإحاطة بشأن بعض المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بمحافظة القاهرة.

واستهلت اللجنة اجتماعها الذي شارك فيه ،اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون قطاع الشباب، المستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة ، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي بشأن تأخر وزارة الشباب في معاينة أرض التضامن الاجتماعي الكائنة بمؤسسة الزكاة والتي تقدر مساحتها بنحو 28 فدان لتكون مركز شباب يخدم 10 مناطق.



وعقب الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأن الوزارة قامت بتنفيذ بعض المشروعات بمحافظة القاهرة من العام المالي 2020-2024 تتمثل في تطوير عدد (22) مركز شباب ما بين ملاعب ومباني إدارية، أما بالنسبة لأرض التضامن الاجتماعي تم تشكيل لجنة لمعاينة قطعة الأرض ولكن لم يكن هناك تحديد لموقع قطعة الأرض المراد إنشاء مركز شباب عليها ولم يرد إلينا ما يفيد ذلك.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ مسرح مركز شباب الأندلس وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه تم تطوير مسرح مركز شباب الأندلس بالمرج وتم تسليم الموقع بتاريخ 18/4/2024 وتم الاستلام الابتدائي للأعمال بتاريخ 9/7/2024، كما قامت لجنة من الوزارة بمعاينة المسرح لتوريد كراسي استكمالا لعملية التطوير وذلك في خلال شهر يناير لعام 2025.

أما بالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي براهيم، بشأن توقف وزارة الشباب والرياضة عن تقديم الدعم المالي لمعسكر شبابي بنادي المرج الرياضي للفريق الأول لكرة القدم أكد الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية، بأنه لم يتم دعم معسكر النادي الرياضي في حينه نظراً لإقامته بعد موعد بدء دوري القسم الثالث، مضيفا أنه سيتم تقديم دعم إضافي لمعسكر نادي المرج الرياضي والذي سيتم تحديد نسبته من قيمة الدعم الأساسي.



من جانبه أفاد الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، بأن نادي المرج الرياضي من الأندية الاستثمارية التي طرحت منشآتها بنظام حق الانتفاع العام وأن منشآت النادي من حمام سباحه وقاعة مناسبات ومحال يديرها مستثمر، مضيفا أنه كان من المفترض أن يستفيد النادي من عوائد الطرح الاستثماري في دعم معسكر فريقه.

وتعقيباً على رد ممثلي الجهة الإدارية كشف النائب أحمد على أن النادي لا يستفيد من الاستثمارات الحالية، مشيراً إلى وجود خطأ بكراسة الشروط التي تم طرحها بسبب الاستشاري الذي تم استبعاده، وأنه قد تم الوعد من قبل المستثمر الحالي بدعم فريق النادي، مؤكداً أن فريق النادي لم يتلقى أي دعم المستثمر حتى الآن.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الخاص بتدهور حالة الملعب بمركز شباب كفر الشرفا، وتأخر مديرية الشباب والرياضة في صيانة الملعب وردا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأن الوزارة قامت بتنفيذ بعض المشروعات بالمحافظة من العام المالي 2020-2024 تتمثل في تطوير عدد (22) مركز شباب ما بين ملاعب ومباني إدارية، وبالنسبة لملعب مركز شباب كفر الشرفا جاري التنسيق مع الجهة المنفذة لسرعة استكمال الأعمال والتسليم الابتدائي للملعب في خلال شهر يناير لعام 2025.

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمعاينة قطعة أرض التضامن الاجتماعي الكائنة بمؤسسة الزكاة وتحديد موقع بها لإنشاء مركز شباب عليها.

كما أوصت بالزام وزارة الشباب والرياضة بتوريد كراسي لمسرح مركز شباب الأندلس بالمرج بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تطوير ملعب مركز شباب كفر الشرفا وذلك في خلال شهر يناير لعام 2025 وكذلك تشكيل لجنة من قٍبل وزارة الشباب والرياضة لفحص أوراق التعاقد مع المستثمر ومدي مساهمته في تطوير نادي المرج الرياضي مع افادة اللجنة الدعم المادي المستحق من قبل وزارة الشباب والرياضة لنادي المرج الرياضي.