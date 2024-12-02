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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومي للمرأة يهنئ النائبة هادية حسني لفوزها برئاسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة

النائبة هادية حسني
النائبة هادية حسني
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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى النائبة هادية حسني لفوزها برئاسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها لفوز النائبة هادية حسني بهذا المنصب الهام،  والذي يعد إنجازاً جديداً للمرأة المصرية في المجال الرياضي.

أشادت بالخطوات البارزة التي تحققها نساء مصر على الصعيد المحلي والدولي في هذا المجال، مما يؤكد ما تتمتع به المرأة المصرية من قدرات ومهارات متميزة تمكنها من القيام بمختلف الأدوار والمهام وبكفاءة ، متمنية لها المزيد من النجاحات.

الجدير بالذكر أن النصاب القانوني قد اكتمل للجمعية العمومية العادية لاتحاد الريشة الطائرة، بحضور 9 هيئات من أصل 12 لهم حق الحضور والتصويت، لتفوز النائبة هادية حسني بالأغلبية ، بعد أن شهدت انتخابات اتحاد الريشة الطائرة منافسة قوية على جميع المقاعد ، وبعد فوزها باكتساح على حساب منافسها الدكتور علي حسب الله.

المجلس القومي للمرأة النائبة هادية حسني الاتحاد المصري للريشة الطائرة