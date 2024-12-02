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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فاركو يتغلب على بتروجيت بثنائية ويصعد إلى المركز الرابع بالدوري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو من تحقيق فوز هام على نظيره بتروجيت العائد حديثًا للدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت  ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

افتتح محمود جهاد التسجيل لصالح فاركو في الدقيقة 23 من عمر اللقاء بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، فيما أضاف وليد فرج الهدف الثاني بتسديدة مميزة أخرى في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، تمكن رشاد المتولي من تقليص الفارق لصالح بتروجيت بتسجيله هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليعيد بعض الأمل لفريقه.

بهذا الفوز، رفع فاركو رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بعد تحقيق انتصارين وتعادل وحيد وخسارة واحدة. 

أما بتروجيت، فقد تجمد رصيده عند نقطتين فقط في المركز السابع عشر، بعد تلقيه الخسارة الثانية دون تحقيق أي انتصار حتى الآن.

الجولة الرابعة الدوري المصري الممتاز الفريق الأول لكرة القدم بتروجيت فاركو ترتيب الدوري جدول ترتيب الدوري