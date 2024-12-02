رفع 178 طنًا من التراكمات والمخلفات والأتربة من الطريق العام بالمنيا

شدد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، على رؤساء الأحياء والمجالس المحلية، بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والإنارة بقرى وأحياء المنيا لرفع كفاءة العمل والعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وحفاظا على جمال عروس الصعيد .

وقام قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، وبني محمد سلطان، وبني أحمد الغربية، ودمشير برفع ١٧٨ طنًا من التراكمات والمخلفات والأتربة، من على جانبي الطريق العام، ومن عزبة الجارحي، وكدوان وشارع المواسير، والمحولات وترعة النسوان وماقوسه، وطريق مصر أسوان الزراعي.

وتم رفع التراكمات والمخلفات من أمام الإذاعة والتلفزيون بأبو فليو، والقوات المسلحة، وجاري رش و غسيل السور بطريق الشرفاء وغيرها، من قري نزلة حسين، ومن نقاط التجمع ببني أحمد الغربية، وشارع المرور و ترعة كوم الزهير و محطة المياه.

وأيضا تم صيانة وإنارة الكشافات وأعمدة الانارة بمنطقة الشيخ عمار وشوارع و أروقة بني أحمد الغربية، ومن طريق المحيط، والمدخل الرئيسي، وعزبة الطبجي بدمشير.