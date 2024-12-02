مدير تعليم الجيزة يتفقد انتظام العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارة حدائق أكتوبر

قام الأستاذ سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية شاملة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في العام الدراسي 2024/2025، بإدارتي أكتوبر وحدائق أكتوبر،وجاء ذلك بناء علي توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة تعكس التزام القيادة التعليمية.

استهل سعيد عطية زيارته بـمدرسة عثمان بن عفان ، وكان بصحبته الأستاذة امال على مدير عام الإدارة حيث حضر طابور الصباح وشارك الطلاب تحية العلم، مشددًا على أهمية الانضباط والإلتزام كركائز أساسية للعملية التعليمية.

وأشاد بجهود تفعيل سجل (26 قرائية) الذي يعزز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وهو ما يعكس التزامًا بمواكبة خطط الوزارة لتحسين مستوى الطلاب.

ثم توجه إلى مدرسة السلام الرسمية لغات، حيث كرم الأستاذة هالة فتح الله، معلمة اللغة العربية، تقديرًا لتفوقها في تطبيق سجل (26 قرائية).

في المقابل، شدد على أهمية الانضباط الإداري، حيث قرر مجازاة أحد المعلمين لتركه الفصل أثناء ساعات العمل، موجهًا بضرورة تشديد الإشراف اليومي وتنظيم الأدوار.

وعقب ذلك توجه إلى مدرسة القادة تعليم اساسى واثنى على الجهد المبذول بالمدرسة .

محاور الزيارة

في زيارته إلى مدرسة نهضة مصر، أوضح مدير المديرية أهمية استخدام كافة الوسائل الجاذبة لتحفيز الطلاب، مع تكثيف متابعة خطط علاج الطلاب ضعاف التحصيل لضمان جودة التعليم وفاعليته.

أما في مدرسة النصر الرسمية لغات، فقد أبدى إشادة بنظافة المدرسة وجودة التنظيم والإشراف، وأوصى بتجديد القسم والأعلام بكافة الفصول بما يعكس بيئة تعليمية راقية.

كما أمر باستبعاد وكيلة المرحلة الابتدائية بسبب تقديم معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالشفافية والمصداقية في العمل التربوي.

رسائل ملهمة من القيادة التعليمية

في تصريحاته الختامية، أكد عطية أن التعليم ليس مجرد نظام إداري، بل هو رسالة سامية تهدف إلى بناء أجيال قادرة على خدمة الوطن ورفع رايته.

وقال:"نعمل جميعًا في منظومة هدفها الأساسي تنشئة أجيال تمتلك القيم والأخلاق، فالصدق هو أساس بناء مجتمع ناجح، والعمل الجاد هو طريقنا لتحقيق التطور المنشود."

أبرز توصيات الجولة:تفعيل الأنشطة التربوية والرياضية لجذب الطلاب وتنمية مهاراتهم.

تشديد الرقابة على نظافة المدارس وتهيئة بيئة تعليمية محفزة.

وتكثيف المتابعة على خطط علاج ضعف التحصيل وتحسين مستوى الطلاب.

تعزيز مبدأ الصدق والمصداقية في كافة أركان العملية التعليمية.

رؤية نحو المستقبل

إن مديرية تعليم الجيزة تؤكد أنها مستمرة في مسيرتها لتحقيق نقلة نوعية في التعليم، واضعة نصب أعينها بناء جيل متعلم قادر على قيادة الوطن نحو مستقبل أفضل.

