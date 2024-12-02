بحضور منتصر دويدار.. انعقاد الاجتماع الأول لاتحاد طلاب جامعة سمنود التكنولوجية

أكد الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، على الدور الفاعل لاتحاد الطلاب في بناء الشخصية المصرية ، من خلال دعم الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب في التواصل والتعاون وبناء فرق العمل وتنظيم الفاعليات، والمشاركة في المؤتمرات والمنافسات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جامعة سمنود التكنولوجية، والذي يعد الأول لمجلس اتحاد الطلاب بتشكيله الجديد، بحضور الدكتور منتصر دويدار، رئيس الجامعة، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومحمد الجابري، مدير إدارة رعاية الطلاب، ورئيس اتحاد الطلاب ونائبه، إضافة إلى الأمين والأمين المساعد لكل لجنة من لجان الاتحاد، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجان خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع مشاركات من رئيس اتحاد الطلاب وأمناء اللجان ومساعديهم، الذين استعرضوا خططهم أفكارهم ورؤاهم لدعم الحياة الجامعية وتنظيم الفعاليات المختلفة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجامعة على دعم دور اتحاد الطلاب كحلقة وصل بين الإدارة والطلاب، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في تحقيق أهدافهم وخدمة مجتمع الجامعة.