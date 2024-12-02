تفاصيل ضبط الأمن 409 قطع أثرية في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 409 قطع أثرية بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة القطع الأثرية بقصد الاتجار بها أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط) بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار بها ناتجه عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد 409 قطع أثرية "48 تمثال ورأس تمثال – 350 عملة معدنية - 2 قناع خشبى – قطعة حجرية – مركب فخارى – 3 جعران – 2 تميمة") وبمواجهته اعتراف بتحصله على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب غير المشروع بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو تيج بقصد الإتجار بها.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.