لأول مرة.. حزب الله يرد على خروقات الاحتلال ونتنياهو يتوعد بـ"ضربة قوية"

رد حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، لأول مرة على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار مع لبنان، حيث استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وهو أول رد منذ سريان الاتفاق يوم الأربعاء الماضي.

وأكد الحزب أن الرد جاء بسبب الخروقات الإسرائيلية المتكررة، مثل القصف المدفعي والطيران الحربي والمسير، والتوغلات، وغيرها من الانتهاكات التي أودت بحياة مواطنين لبنانيين.

في المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قذيفتين أطلقتا من جنوب لبنان باتجاه مزارع شبعا للمرة الأولى منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق قذيفتين باتجاه منطقة هار دوف وسقطتا في منطقة مفتوحة ولم تقع إصابات.

وفي أول تعليق لبنيامين نتنياهو على رد حزب الله إزاء الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، قال رئيس حكومة الاحتلال: إطلاق حزب الله النار على هار دوف يشكل خرقاً خطيراً لوقف إطلاق النار وإسرائيل سترد على ذلك بقوة".

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قال إن الحزب ارتكب "خطأ فادحاً بإطلاق النار على إسرائيل ويجب علينا الرد بضربة قوية"، بحسب "رويترز".

من جانبه، علق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في حسابه على منصة إكس، على رد حزب الله على الخروقات الإسرائيلية قائلاً: "لقد وعدنا بالتحرك ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله - وهذا بالضبط ما سنفعله. سيتم الرد بقوة على إطلاق حزب الله النار على موقع للجيش الإسرائيلي في هار دوف. ما كان لن يكون".