وزيرا الرياضة والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون انطلاق مبادرة "بإيديك تنقذي حياة"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعى، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، انطلاق مبادرة "بأيديك تنقذي حياة" نسخة مراكز الشباب، كجزء من الجهود المشتركة بين مؤسسة الهلال الأحمر المصري ووزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي قرينة السيد الرئيس.



في كلمته، تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير والعرفان للسيدة/ انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية على رعايتها الكريمة لهذه المبادرة، ودعمها المتواصل واللامحدود لكافة الفعاليات والأنشطة التي تخدم فتيات وسيدات مصر، لتعظيم اسهاماتها وتحقيق ما تصبو إليه المرأة في وطننا العزيز من طموحات وتطلعات.



أشاد “صبحي” ببادرة "بايديك تنفذي حياة" كمبادرة مجتمعية تستهدف تدريب عدد 15 الف من السيدات والفتيات المصريات، لنشر ثقافة الإسعافات الأولية من خلال تعريف السيدات والفتيات بأهمية الإسعافات الأولية كمهارة حياتية أساسية، تعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه المواقف الطارئة، بناء كوادر نسائية مدربة من خلال إعداد جيل من السيدات قادرات على تقديم الإسعافات الأولية في المنزل أو العمل أو أي مكان آخر، تحسين استجابة المجتمع ككل للحوادث الطارئة.



وأشار الوزير، إلي أن مراكز الشباب تلعب دوراً حيوياً في بناء وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء المجتمعي، ونحن نعمل على تعزيز هذه الدور بتوفير الدعم اللازم والفرص التعليمية والتدريبية للشباب والشابات، ومراكز حيوية لتوجيه شبابنا وشباتنا نحو الأهداف الإيجابية وتقديم الدعم اللازم لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم القيادية والابتكارية.



فيما توجهت وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة مايا مرسي، بالشكر والتقدير للتعاون والشراكة المثمرة مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وخاصًة في مبادرة بأيديك تنقذ حياة نسخة مراكز الشباب، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.



يتم تنفيذ المبادرة من خلال ورش عمل، تدريب عملي على تقنيات الإسعافات الأولية الأساسية، محاضرات توعوية، جلسات تثقيفية لتعريف السيدات والفنيات بالمفاهيم الصحية الأساسية، تنظيم فعاليات ميدانية في مراكز الشباب بالمحافظات ويتم تدشين المبادرة داخل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة ويتم تعميمها على جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظات، حملات توعية لتعريف السيدات والفتيات بالدور الحاسم للإسعافات الأولية.



ومن النتائج المتوقعة للمبادرة: رفع نسبة السيدات والفتيات المدربات على الإسعافات الأولية في مصر، تقليل عدد الوفيات والإصابات الخطيرة نتيجة عباب التدخل السريع، تعزيز لغة السيدات والفتيات بأنفسين وزيادة وعين بدورهن المجتمعي.



