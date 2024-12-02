محمد الشامي يحصل على لقب رجل مباراة المصري وبيراميدز

أعلنت رابطة الأندية المحترفة اختيار محمد الشامي، لاعب المصري، كأفضل لاعب في مباراة اليوم أمام بيراميدز ببطولة الدوري المصري.

وواصل فريق المصري البوسعيدي، الانتصارات في الدوري، وحقق فوزا مهما على مضيفه بيراميدز، بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة، من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2024-2025.

سجل هدف المصري البوسعيدي اللاعب محمد الشامي في الدقيقة 54 من اللقاء ليمنح فريقه فوزا مهما وثلاث نقاط غالية في الدوري.

بهذه النتيجة تصدر فريق المصري جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بينما تراجع بيراميدز للمركز الرابع برصيد 7 نقاط.