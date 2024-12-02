"المهن السينمائية" توكل مرتضي منصور للدفاع عن عمر زهران

قررت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، توكيل المستشار مرتضى منصور محاميا للدفاع عن المخرج عمر زهران بعد اتهامه بسرقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وأكدت نقابة المهن السينمائية فى بيانا لها: «وكلت نقابة المهن السينمائية المستشار مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح للدفاع عن المخرج عمر زهران».

يشار الى أن المخرج عمر زهران، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعى بعد اتهامه بسرقة محتويات شقة الفنانة شاليمار شربتلى، زوجة المخرج خالد يوسف، حيث حاز على دعم كبير من الفنانين والإعلاميين.