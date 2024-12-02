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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

الجوهرة أديبايور.. لعب الكرة بمعجزة وأصبح الهداف التاريخي لبلاده| شاهد

النجم التوجولي إيمانويل
النجم التوجولي إيمانويل أديبايور
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هل تخيلت يومًا أن يتحول طفلًا عانى من الشلل في صغره إلى أحد أعظم نجوم كرة القدم في العالم؟.

 قصة اليوم تجمع بين الألم  والأمل، والمعجزات التي تصنعها الإرادة. 

نحن هنا لنروي لكم حكاية النجم التوجولي إيمانويل أديبايور، اللاعب الذي قهر المستحيل ليصبح الهداف التاريخي لبلاده، وأحد أبرز مهاجمي كرة القدم في الألفية الجديدة. 

مسيرة أديبايور التي شملت اللعب لأندية عالمية مثل أرسنال وريال مدريد، ليست مجرد قصة نجاح رياضي، بل هي درس في التحدي والصبر.

 تابعوا معنا هذه الرحلة المدهشة التي بدأت بمعجزة، لتصل إلى القمة.

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