تشكيل هجومي لغزل المحلة أمام الزمالك

أعلن أحمد عيد عبدالملك، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الزمالك، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد غزل المحلة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى : عامر عامر.

خط الدفاع : يحيى زكريا – أحمد فتحي كاستلو – عمرو الجزار – أسامة النجار.

خط الوسط : موري توريه – خالد الاخميمي – محمد بن شرقي.

خط الهجوم : عبده يحيى – محمد بن حمودة – إبراهيم حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد النفراوي ويوسف حسن ومحمد جابر ومحمد حمدي زكي ومحمد أشرف ومحمد عصام وعبد الرحيم عموري وحميد فتاو وعبد الرحمن صميدة.

ويحتل الفريق الأول بنادى الزمالك المركز السابع برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن الأهلى المتصدر برصيد 8 نقاط.

ويدخل غزل المحلة اللقاء فى المركز الـ 11، برصيد 4 نقاط، حصدها من تعادل وهزيمة وانتصار وحيد.