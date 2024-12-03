اليوم.. خالد مرتجي يسافر إلى أمريكا لحضور قرعة كأس العالم للأندية 2025

بعد اعتذر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن السفر إلى أمريكا لحضور قرعة مونديال الأندية 2025، لظروف صحية وبناء علي تعليمات الطبيب المعالج، من المقرر أن يسافر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، إلى أمريكا اليوم الثلاثاء ممثلًا عن النادي الأهلي لحضور قرعة كأس العالم للأندية 2025 المقرر لها يوم 5 ديسمبر الحالي.

وكان من المنتظر أن يسافر خالد مرتجي برفقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولكن تعثر سفر الخطيب إلى أمريكا بعد تعرضه لأزمة صحية ورفض الأطباء سفره لوجود خطورة على حياته.

وكانت هناك محاولات من مجلس إدارة النادي الأهلي لاستخراج تأشيرة سفر لنجم الفريق السابق مصطفى عبده لحضور قرعة مونديال الأندية 2025 كأحد أساطير النادي، بدلًا من محمود الخطيب ولكن لم يتمكن النادي من إنهاء الإجراءات.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

وتقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

موعد كأس العالم للأندية 2025

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا، في النسخة الافتتاحية حيث اكتمل عقد الفرق المتأهلة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بصعود فريق بوتافوجو البرازيلي بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو بثلاثية لهدف والتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025

قارة إفريقيا: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي.

قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

قارة أوروبا: تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد(إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورج (النمسا).

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، باتشوكا (المكسيك).

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).

أمريكا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامينجو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).