جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية بقرية فرقص ضمن مبادرة "بداية"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومديرية التربية والتعليم قافلة طبية وتوعوية لخدمة اهالي قرية فرقص مركز طامية ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك اليوم الاثنين بمقر الوحدة الصحية ومدرسة فرقص للتعليم الأساسي بقرية فرقص مركز طامية.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة التنموية الشاملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وأضاف أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي لكل الحالات التى حضرت الى الوحدة الصحية بقرية فرقص مركز طامية.

وأضاف أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي شاركت بندوة تثقيفية بعنوان "الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي"، موجهة لطلاب مدرسة فرقص للتعليم الأساسي. حاضرت فيها فاطمة محمد عبد الظاهر المعيدة بكلية كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تأتي هذه الندوة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير المهارات الحياتية للشباب والنشء.

خلال الندوة تم تسليط الضوء على أهمية الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تقديم إرشادات حول كيفية حماية الخصوصية وتجنب المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي مثل التنمر الإلكتروني والإدمان.

كما تم توجيه الطلاب نحو استغلال هذه الوسائل في تطوير الذات والتعلم، بدلاً من الانسياق وراء الاستخدامات الضارة.

الهدف من الندوة هو تعزيز ثقافة الوعي الرقمي بين الطلاب، بما يضمن تحقيق توازن بين الترفيه والتعليم، ويساهم في إعداد جيل قادر على الاستفادة من التكنولوجيا بشكل إيجابي ومسؤول.

وأكد أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

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