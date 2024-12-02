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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سلطنة عمان تشارك في مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة

سفير سلطنة عمان بالقاهرة
سفير سلطنة عمان بالقاهرة
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شاركت سلطنة عمان، ممثلة بسعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير السلطنة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة. 

انعقد المؤتمر اليوم ، بدعوة من مصر وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، نيابة عن معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية.

شهد المؤتمر حضورًا دوليًا واسعًا، حيث أكدت الدول المشاركة تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها لقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف الحرب فورًا، ورفع الحصار المفروض على غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. 

كما أعربت المنظمات الدولية عن قلقها من تعثر وصول المساعدات الإنسانية، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، ومشددة على ضرورة التزام الكيان المحتل بالقانون الدولي.


وعلى هامش المؤتمر، عقد معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اجتماعًا تشاوريًا مع عدد من وزراء الخارجية العرب، من بينهم ممثل سلطنة عمان.

 ناقش الاجتماع الأزمة الإنسانية في غزة وسبل التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي.

أبرز المؤتمر أهمية التعاون العربي والدولي في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، مع التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه سلطنة عمان في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز العمل الإنساني.

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الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي المساعدات الإنساني جامعة الدول العربية دعم القضية الفلسطينية مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية فى غزة