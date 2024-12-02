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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة: التيسيرات الجديدة تسمح بالبناء بحد أقصى أرضي و4 أدوار

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
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أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن التزام المحافظة الكامل بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ووزارة التنمية المحلية، بشأن تسهيل عملية إصدار التراخيص للبناء على الأراضي الفضاء بجميع مراكز ومدن المحافظة، في إطار التزام الدولة المصرية بتخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء.

وأوضحت "عازر"، أن التيسيرات الجديدة تسمح بالبناء بحد أقصى أرضي و4 أدوار (للاستخدام السكني)، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يأتي هذا القرار كخطوة عملية لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للمواطنين للحصول على التراخيص.

ووجهت محافظ البحيرة، بضرورة العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال عملية استخراج التراخيص، والتنسيق والمتابعة المستمرة لضمان سرعة البت في الطلبات، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطن ودعم التنمية العمرانية وتوفير سكن ملائم للجميع.

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