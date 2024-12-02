الأهلي وأورلاندو بايرتس.. قرار جديد من كولر بشأن وسام أبو علي

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سفر الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، إلى جنوب أفريقيا، لخوض مباراة الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

إنهاء إجراءات سفر وسام أبوعلي

وأنهى مسئولو النادي الأهلي، إجراءات سفر وسام أبوعلي برفقة بعثة الفريق، بناء على طلب السويسري مارسيل كولر الذي يمني النفس بجاهيزة المهاجم الفلسطيني للمشاركة في اللقاء، أو على اقل تقدير لبعض الدقائق، ليكون جاهز تماما لرحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا

ويسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا بعد غدا الأربعاء، لخوض مباراة ورلاندو بيراتس المقرر لها عصر السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

تدريبات الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة ؛ دون راحة، بعد مواجهة فريق البنك الأهلي امس بالدوري الممتاز .

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي أمس الأحد على ملعب السلام في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز ليفشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين لشرح بعض النقاط الفنية عن مواجهة أمس ومعالجة الأخطاء.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء البنك الأهلي أمس مرانا استشفائيا وجانبا من التدريبات في الجيم على هامش المران الجماعي .

وادى باقي اللاعبين مرانا بدنيا متنوعا تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران الجماعي للفريق.