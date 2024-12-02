منال عوض تستعرض آخر المستجدات بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الإثنين، غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حضر اللقاء الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي .

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات التعاون المشترك بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية، والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، الذي يتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان ، حيث تم استعراض ما تم تحقيقه علي أرض المحافظات المستهدفة حتي الآن والمراحل المستقبلية .

كما شهد الاجتماع التطرق إلي بعض الموضوعات المقترح تنفيذها بين الجانبين علي أرض محافظات الجمهورية المختلفة، وبصفة خاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات .

وتم الاتفاق في ختام اللقاء علي استمرار التنسيق بين الجانبين لفتح آفاق تعاون جديدة بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الامم المتحدة، في إطار رؤية الوزارة والتي تتوافق مع برنامج عمل الحكومة، وأهمية الدور المحوري الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ مشروعات علي أرض في المحافظات.