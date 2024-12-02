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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حافلة الزمالك تصل ستاد غزل المحلة

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد غزل المحلة، استعداداً لخوض مباراة غزل المحلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو  الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تفقد  أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.
وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة استعداداً لخوض اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفاً على غزل المحلة في الثامنة مساء اليوم الاثنين، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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