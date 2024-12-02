أمل عبد المنعم: المجلس يولى اهتمامًا كبيرًا للقضاء على العنف ضد المرأة

شارك المجلس القومي للمرأة في الجلسة التى نظمتها مجلة What women want ، بحضور أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ، مي عبد العظيم رئيسة تحرير المجلة ، نرمين منصور ممثلة عن الهيئة القبطية الإنجيلية، وممثلين من الجهات المختلفة.

حيث أكدت أمل عبد المنعم، على أن المجلس القومى للمرأة، يولى اهتمامًا كبيرًا بالقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ، خاصة العنف الالكترونى ، مشيرة الى الحملات التوعوية التي قام بها المجلس التي تشجع أي فتاه أو سيدة للابلاغ علي الخط الساخن للمكتب ١٥١١٥ عند تعرضهن لأى نوع من أنواع العنف أو انتهاك الخصوصية ، كما أشارت الي القانون رقم ١٧٥ لتقنية المعلومات.



وتحدثت مديرة المكتب عن المبادرات التي أطلقها المجلس لتعزيز العلاقات الأسرية مثل " الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة" التي تساعد الفتاة علي التواصل مع أسرتها بلغة مشتركة تمكنها من ابلاغهم عند تعرضها للتهديد أو التحرش الالكتروني باعتبار أن الأسرة هى خط الدفاع الأول لها.

كما أشارت الي برنامج "نورة" الذى يحظى برعاية انتصار السيسى ، ويستهدف الفتيات من سن 10-14 عاماً، حيث يسعى إلى تمكيــنهن فى مختلف المجالات، وتطرقت الي البرامج التي يقوم بها المجلس التابعة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية بداية ، والتي تتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية، وتحويشة.