"مياه الفيوم": نبذل قصارى جهدنا لتطوير الخدمة ورفع كفاءة التشغيل بالشركة

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، سعي الشركة الدائم لرفع الكفاءة التشغيلية لنظم التشغيل على المستوى الفني والإداري، وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، من خلال برامج التحولات الرقمية وحوكمة المعلومات والبيانات

وأشار لأهمية الاستثمار في تقنية المعلومات، نظراً للتغيرات المتسارعة في المجال التكنولوجي والتقني، والتي أصبحت من المرتكزات الجوهرية في التنمية، وتتطلع إليه المؤسسات الساعية للتميز والتخلي عن الأنظمة التقليدية.

وفي السياق أوضح بتعميم طباعة فواتير المياه بنظام (الهاند هيلد) لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتحصيل وسداد الفواتير بشكل إلكتروني، وطباعة الفواتير للعملاء في مكان التحصيل، والتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني والتي من خلالها يتم سداد الفواتير ( الأهلي ممكن ـ فوري - بي بلس - خالص)، وتم طرح مناقصات لشراء شرائح NFC يتم تركيبها بعدادات المياهـ ومسجل بها رقم الاشتراك، وإسم العميل وكافة بيانات العداد، وتضمن تسجيل القراءة الفعلية، وضمان عدم التلاعب بالعداد ، وتم توريد سيستم فاير وول لحماية السيرفرات والأجهزة بالشركة من أي أعطال وحفاظاً على البيانات والمعلومات.

وأضافت المهندسة جهاد عز الدين مدير عام الإدارة العامة للنظم والمعلومات بالشركة، أن الإدارة تعمل على تصميم برامج معلوماتية واتصالات تساعد في تطوير الأداء بالشركة، فقد تم تصميم برنامج حساب أعباء التنقية للصرف الصناعي لتسهيل وسرعة استخراج المطالبات المالية التي يتم إرسالها لعملاء الصرف الصناعي، وذلك توفيراً لوقت العاملين والعملاء على حد سواء، وتم تصميم برنامج قضايا لأرشفة قضايا العاملين حفاظاً على مستحقاتهم المالية.