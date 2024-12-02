عضو "اقتصادية الشيوخ": قانون المنازعات الضريبية سيدر على الدولة 40 مليار جنيه سنويا

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ودوره في حل مشاكل المستثمرين، وجذب الاستثمارات.

وقال عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة”، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عكفت على مجموعة من المحفزات، تضمنت وضع خطة لتنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية المستثمرين، والتعامل مع الضرائب كملف هام جدا بشكل يحقق العدالة والثقة بين الدولة والمستثمرين، وصولاً لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة السادسة على التوالي .

كما شدد على أنه تم طرح حوافز أولية كمرحلة أولى، والعمل على إنهاء ملف النزاعات الضريبية.

وأوضح أن القانون يحمل رؤية جديدة لحل منازعات الجمارك المصرية ، وحلول للمشكلات القديمة والقائمة ، بما يفتح مجال وحصيلة أكبر للدولة ،حيث أن التقارير تشير إلى أن هذا القانون قد يدر على الدولة من 34 لـ40 مليار جنيه بفضل الامتياز والتسهيلات التي يقدمها.

https://www.youtube.com/watch?si=eGf2DOAb4WvmMAM-&v=X_FveORF_7M&feature=youtu.be