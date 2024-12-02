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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد ندوة حول أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يشهد ندوة حول أهداف وتشريعات السلامة والصحة
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شهد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ندوه لمديرية العمل تحت عنوان اهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية والحرائق وأنواعها، وكيفية مكافحتها ضمن مبادرة سلامتك تهمنا، وذلك في جامعة سيناء.

وأكد المحافظ، على أهمية إجراءات السلامة والصحة المهنية في مختلف المؤسسات، موجهاً بالتزام المؤسسات والمصانع وأرباب المهن الحرفيه بأساليب السلامة المهنية التى تضمن توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين.

حضر الندوة كلا من، أحمد فراج ، أمين عام جامعة سيناء ، الدكتور عبد الحميد عبده ، نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، محمد زكي مدير مديرية العمل بشمال سيناء.

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