توزيع المرحلة الثانية من شبكات الري لصغار المُزارعين بشمال سيناء

قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، بتوزيع المرحله الثانيه من شبكات الرى المقدمة من أحدي الجمعيات الاهلية لصغار المزارعين بقري الشيخ زويد.

وأكد المحافظ ، أنه تم توزيع المرحله الثانيه من شبكات الرى لصغار المزارعين بقرية الظهير بمركز الشيخ زويد وقرية نجع شيبانه بمركز رفح بأجمالى عدد 37 مزارع باجمالى عدد 60 فدان كمرحله ثانيه.

وأضاف المحافظ، أنه جري أيضا توزيع عدد 3500 شتلة زيتون، بالتعاون مع مديرية الزراعة، ومركز بحوث الصحراء، علي مستحقى شبكات الرى ( الدفعه الاولى ).

كما أنه سيتم خلال الشهر القادم توزيع شبكات الري بإجمالى عدد 100 فدان للمزارعين بقرى الشيخ زويد ورفح .

وأضاف للدكتور خالد زايد ، مدير المشروعات بالجمعية، أن ذلك يأتي فى اطار المكون الاقتصادى لمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء.