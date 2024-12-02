محافظ شمال سيناء يكرم مقدمي الخدمات التعليمية بالحسنة ونخل والشيخ زويد

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الإثنين، احتفالية بالعلم نرتقي لتكريم مقدمي الخدمات التعليميه بمراكز الحسنة ونخل والشيخ زويد، والتي نفذتها جمعية الفيروز، وذلك في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ واللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة و الدكتورة أماني غريب المدير التنفيذي للجمعية.

وأكد المحافظ، علي أن للعلم دور كبير في بناء المجتمع ، كما أن له دور تربوي و مؤثر جدا لخلق جيل واع بقضايا وطنه.

وأشار المحافظ ،إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في معاونة الجهات التنفيذية، في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في شتي التجمعات والقري.

بدورها استعرضت الدكتورة أماني غريب ، المدير التنفيذي للجمعية ، الأنشطة والفعاليات و المبادرات التي شاركت فيها الجمعية، والدور الذي تقوم به في خدمه المجتمع المحلي.

وفي نهايه الإحتفالية قام المحافظ بتكريم مقدمي الخدمات التعليميه بمراكز الحسنة ونخل والشيخ زويد.